Bianco out, Brekalo rescinde: ecco gli altri esuberi che lasceranno la Fiorentina nei prossimi giorni

C'è ancora tanto da fare sul mercato in uscita per la Fiorentina, che in questi ultimi giorni di mercato dovrà piazzare diversi giocatori che non fanno più parte del progetto viola.

Brekalo rescinde

Di ieri la notizia della partenza di Josip Brekalo, esterno offensivo che rescinderà il proprio contratto con la società gigliata prima di firmare con il Real Oviedo. Una cessione a zero, che però permette alla Fiorentina di liberarsi di un ingaggio pesante.

Bianco via

Non c'è spazio neanche per Alessandro Bianco, che non è stato convocato per la partita contro il Polissya e cercherà una nuova sistemazione nei prossimi giorni. Piace di nuovo a Monza e Catanzaro in Serie B.

Gli altri

I prossimi undici giorni di mercato, gli ultimi, saranno utili anche per piazzare gli altri esclusi dal progetto, alcuni con ingaggi importanti. Su tutti Barak, Ikoné e Infantino. Lo riporta La Nazione.