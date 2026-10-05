Bucchioni: "Viery non è pronto, Paratici vuole sfruttare i rapporti con Mendes per arrivare a Tiago Gabriel"

Nel suo editoriale per Tmw, Enzo Bucchioni è tornato sull'interesse della Fiorentina per il leccese Tiago Gabriel:

"Infine la Fiorentina. Alla ricerca di un difensore dopo aver scoperto che Viery ha bisogno di tempo, gli occhi sono caduti su Tiago Gabriel, 22 anni, centrale del Lecce. La richiesta è molto alta, sopra i venticinque milioni, ma Paratici ci vuol provare anche perché il procuratore del giocatore è il famoso Mendes, quello di Ronaldo, ma anche quello di Goncalves.

Tiago Gabriel, pagato un milione e mezzo, è l’ultimo capolavoro di Corvino. Forse andava visto un po’ prima, nel Lecce già l’anno scorso aveva fatto un campionato di alto livello".