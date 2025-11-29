Mattinata all'insegna dello sport, quella vissuta dalla formazione USSI Toscana - la rappresentanza dei giornalisti sportivi della regione - e una selezione di detenuti della Casa Circondariale “Gozzini" di Firenze. Una partita che ha ricordato ancora una volta la forte funzione sociale del calcio, che rompe le barriere, anche quelle penitenziarie.

La partita

Grazie al sostegno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con la collaborazione di UISP Toscana, si è infatti svolta stamani un incontro di ‘calciotto’ tra i giornalisti sportivi e i detenuti, coi primi usciti vincitori per 4-2: in rete, per la rappresentanza USSI, Nifosì, Galassi, Del Corona e Mauro. Incontro che si è mantenuto su ritmi alti e caratterizzato da ben sei gol, figli di continui capovolgimenti di fronte.

Un nuovo campo

Ma non è finita qui: dal Comune di Firenze fanno sapere che l'iter per donare un nuovo campo ai detenuti partirà al prima possibile, nell'obbiettivo di proseguire una già positiva collaborazione tra il mondo esterno e quello carcerario, grazie proprio al gioco del calcio e a iniziative come questa. Perché non si tratta mai ‘solo’ di dare due calci a un pallone.