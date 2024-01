È sempre più vicino l'arrivo di Brian Rodriguez alla Fiorentina di mister Italiano e a SPORTITALIA è intervenuto l'allenatore che lo fece debuttare in Primera Division, al Peñarol, Leonardo Ramos, per parlare di lui e dell'impatto che potrebbe avere in Serie A.

‘Rodriguez è uomo assist, perfetto per il 4-2-3-1’

"L'ho visto allenarsi contro i suoi pari età e mi piacque molto il suo gioco verticale, il suo modo di scartare gli avversari, la sua abilità palla al piede. Ed il fatto che facesse tutto in velocità. Un giocatore molto interessante perché è determinato nell'attaccare la porta, convinto nel controllo della sfera e soprattutto nella voglia di fare gol. Poi è anche un grande uomo-assist. Brian nel 4-2-3-1? È il modulo nel quale ha debuttato sotto il mio comando e soprattutto nel quale si esprime ancora oggi quando viene convocato dal ct Bielsa nella nazionale uruguaiana. Lo vedo molto bene, dunque".

‘Si integra con Gonzalez e può completare la propria crescita in Italia’

"Penso che con Nico Gonzalez potrebbero facilmente completarsi a vicenda giocando loro due sulle fasce. Sia che venga utilizzato uno a destra e l'altro a sinistra, che l'opposto: entrambi sanno coprire ambo i ruoli. Penso che il suo arrivo in Italia non solo andrebbe a vantaggio del club che lo ingaggia, ma sicuramente lo sarebbe per lo stesso Brian che finirebbe di completare la propria crescita per poter giocare meglio sia a livello di club che nella nazionale dell'Uruguay dove ha giocato in quel ruolo. Il suo punto di forza come dicevo è la grande velocità e noto come la Viola sia anch'essa una squadra veloce. Dunque imparerà ad esserlo sia difensivamente, se l'allenatore ne avrà bisogno, sia ovviamente nell'attaccare, che è dove dà il massimo".