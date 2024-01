La firma del Corriere dello Sport-Stadio Chiara Zucchelli, ha aggiornato da Roma sul fronte Belotti-Fiorentina dopo la notizia rimbalzata con insistenza su più fronti nelle ultime ore di un possibile passaggio del ‘Gallo’ alla corte di Italiano.

‘Belotti gradisce Firenze e lo stipendio non è un problema’

“C’è il gradimento di Belotti che ha la famiglia a Bergamo, mentre quella della moglie è a Palermo, quindi Firenze sarebbe perfetta trovandosi a metà strada. Il ‘Gallo’ non è stato a disposto nemmeno a parlarne di altre soluzioni che gli sono state proposte, anche all'estero: non è interessato. La Fiorentina gli piace, sia per tipo di gioco che per l'allenatore. Lo stipendio alto non sarebbe un problema, dato che la Fiorentina ne pagherebbe metà, essendo a metà stagione”.

‘È in cerca di fiducia e minutaggio, a Roma è ben voluto ma…’

"Come caratteristiche è perfetto per Italiano e sta bene fisicamente. Gli è mancata una cosa sola a Roma, la fiducia. Non doveva restare, aveva un contratto di un solo anno e le condizioni non erano scattate tutte per il rinnovo. La Roma lo ha trattenuto dopo l’infortunio di Abraham, non potendo andare a prendere un'altra punta con tutti i paletti del fair play finanziario. Belotti ha perso fiducia vedendosi sempre preferire Lukaku da Mourinho, in ogni gara, dopo aver iniziato bene la stagione. Se il belga si fosse riposato in qualche gara Belotti si sarebbe ritrovato e invece non c'è riuscito. Si sbatte, la gente gli vuole bene per l'impegno. Se gli fosse garantito minutaggio, ecco che ci sarebbe una chiave decisiva per la trattativa".