La Nazione: Colpani, la formula non convince Ma la soluzione è vicina

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, per quanto riguarda la Fiorentina viene riportata una frase di Francesco Flachi: “Nico-Colpani insieme si può”.

Pagina 6

Grande spazio ad un'intervista: “Flachi: Firenze ascoltami Nico ha qualità uniche No, non lo cederei mai Palladino? Un... veterano”. Altra frase dell'ex viola: “Giuste le cessioni di Bonaventura e Milenkovic: questione di motivazioni”.

Pagina 7

Sul mercato: “Colpani, si tratta a oltranza La formula non convince Ma la soluzione è vicina”. Sottotitolo: “Il Monza vuole monetizzare al massimo una cessione importante per il club La distanza tra le parti è minima: 2 milioni. Le prossime 48 ore saranno decisive”. Di spalla: "Il ritorno di Amrabat Lo United ha scelto Non vuole riscattarlo Non è però finita qui". E infine: “Ritiro alla fase due Da oggi in campo in Inghilterra: Nzola resta a casa”.