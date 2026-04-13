Caso Berardi-Ellertson, l'esterno del Sassuolo prova a giustificarsi: "Mi stavo solo divincolando per andare negli spogliatoi"

All'intervallo della sfida tra Genoa e Sassuolo è arrivata una doppia espulsione che ha riguardato, rispettivamente, Ellertson e Berardi. Proprio l'ala del Sassuolo - che rischia una squalifica di tre giornate per condotta violenta, che gli farebbe saltare la sfida contro la Fiorentina - si è provato a giustificare sui propri canali social.

La difesa di Berardi

La storia Instagram postata da Mimmo parla chiaro: “Ci tenevo a precisare che le immagini parlano chiaro, non c'è stato nessun atto di violenza!! Cercavo solo di divincolarmi per andare nello spogliatoio”.

La storia Instagram di Domenico Berardi

Il video

Le immagini mostrano infatti Berardi discutere verbalmente con Sabelli, venendo poi ‘placcato’ da Vitinha: qui si accende animatamente la discussione, ma la dinamica resta poco chiara. Resta solo da capire se il Giudice Sportivo darà ragione all'ala del Sassuolo.