E dopo il Viola Park, Casamonti rifarà anche lo stadio di Pisa. FOTO

Secondo quanto riportato da QuinewsPisa.it sarà lo studio Archea Associati a firmare il nuovo restyling dell’Arena Garibaldi.

Viola Park

Si tratta dello studio fiorentino dove l'architetto principale e cofondatore è Marco Casamonti, ovvero colui il quale è stato dietro al centro sportivo della Fiorentina, denominato Viola Park.

L’obiettivo è quello di presentare il piano definitivo entro la fine della stagione in corso, così da poter avviare il restyling vero e proprio nel corso dell'estate 2026.

Capienza e rendering

Quindi oltre a Firenze, dove i lavori per il restyling del Franchi vanno avanti, anche Pisa, dovrebbe avere un nuovo stadio moderno e funzionale che avrà una capienza di 16800 spettatori.