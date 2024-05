L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi caldi in casa viola, soffermandosi in particolare sulla difesa, ieri bucata un'altra volta: “Nel gol subito dal Monza non c'è errore nelle marcature di Milenkovic e Quarta, sono stati bravi Mota e Djuric a sfruttare la fascia. Forse la palla andava buttata fuori prima e poi scalare, ma Quarta poteva fare di più perché non si rende conto di dove è l’avversario".

L'analisi sulla prestazione di Milenkovic

“Milenkovic ha comunque vinto il duello con Djuric, è difficile da marcare ma ieri la squadra di Italiano ha difeso bene, si sono mossi anche bene. Tutti i palloni che arrivavano a Djuric erano sporchi, significa che c’è stata una buona comunicazione fra i difensori”.

Amoruso su Arthur e Gonzalez

"Arthur, secondo me, è stato il migliore in campo ieri, è stato molto dinamico e ha corso tantissimo: ho rivisto il giocatore di inizio stagione. Anche Gonzalez è riapparso in gran condizione, nel primo tempo ha fatto delle belle accelerazioni”.