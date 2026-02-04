"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram

Questa sera alle ore 21.45 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parliamo del mercato invernale, appena concluso, e del momento che sta attraversando la Fiorentina, in vista della gara di sabato sera contro il Torino.

Parteciperanno i nostri redattori, conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

