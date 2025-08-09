Gosens: "Bella sensazione fare un gol ad Old Trafford. Ringrazio Gudmundsson per avermene rubato un altro"
Il terzino sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, è stato autore di una prova a dir poco sfortunata. Nonostante questo ha commentato la sua prestazione sui social con un commento carico di ironia.
Al venticinquesimo minuto del primo tempo, complice anche qualche strattone di troppo dei giocatori avversari, il tedesco ha causato l'autogol valido per il pareggio degli inglesi. Nella seconda frazione di gioco invece, un suo bellissimo tiro al volo, che sembrava destinato all'incrocio dei pali, è stato rimpallato da Gudmundsson che si trovava sfortunatamente nella direzione del tiro.
Il tedesco però preferisce scherzarci su: “Bella sensazione fare un gol nel Old Trafford. Ringrazio Alberto Gudmundsson per avermi rubato un altro. Scherzi a parte: grande prestazione contro una squadra forte. Torniamo a casa sapendo che siamo sulla strada giusta e con la fame di migliorare sempre di più”.