Multa salata alla Fiorentina per i fumogeni lanciati dalla curva viola. Ranieri squalificato. Okoye, invece...

Il giudice sportivo si è pronunciato sulle partite della 16esima giornata di Serie A. Tre le decisioni su Fiorentina-Udinese.

Multa alla Fiorentina

La società viola è stata sanzionata con un'ammenda di 10 mila euro: "per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco uno dei quali raggiungeva la rete di una porta danneggiandola, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per più di un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Due squalificati

Un turno di squalifica a testa per Ranieri, che è stato ammonito ed era diffidato, e per Okoye dopo l'intervento killer su Kean che è costato il rosso.