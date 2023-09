La Nazione: Le idee giuste per sostituire Dodô

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina c'è: "Gonzalez 2028 cuore viola".

A pagina 4 primo piano per: “Nico, scatta nel 2028: ”Starò qui a vita" E domani a Frosinone se la gioca Beltran". Sottotitolo: “L’argentino ha firmato il nuovo contratto e punta a riprendersi il posto in squadra già fra 24 ore. Possibile chance anche per Infantino”. In taglio basso: “Italiano si ricorda bene di Ramos Svincolati, guida alle idee giuste”. E ancora: “Il lungo infortunio di Dodo, le soluzioni interne (Biraghi) e i possibili colpi a zero euro Aleix Vidal e Nyambe sono ok”.

A pagina 5 leggiamo: “Giovane, bravo, umile La bella favola di Kayode”. Ovvero: “Ecco chi è il ragazzo che prenderà il posto del brasiliano (infortunato) Dodo Dalla Primavera alla fiducia che ha in lui Italiano. In arrivo il nuovo contratto”. Di spalla un commento: “Bravo, Terracciano Supereroe normale”.