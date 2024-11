La Fiorentina, nelle ultime stagioni, ha trovato spazio nelle gerarchie della rosa anche per alcuni giovani. Michael Kayode è stato assoluto protagonista dell'annata appena trascorsa, così come si prospetta ad esserlo Pietro Comuzzo, classe 2005. Il più giovane di sempre, però, gioca nel Milan e sta per scrivere un nuovo record.

Record per la Serie A, il più giovane di sempre da titolare

Ricordate Milan-Fiorentina della scorsa stagione? In quell'occasione ha debuttato Francesco Camarda, che a 15 anni e 260 giorni è diventato il più giovane di sempre a giocare in Serie A. Adesso c'è un nuovo traguardo per lui: come annunciato da Paulo Fonseca alla vigilia di Cagliari-Milan, Camarda giocherà da titolare per la prima volta.