Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo ha su di sé le attenzioni di alcuni club, compreso l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il giornalista Fabrizio Romano ne parla sul suo canale YouTube.

“Comuzzo affare non immediato, l'Al-Hilal ha un primo obiettivo. Ma è un'opzione”

Queste le parole: “Comuzzo è un obiettivo, ma non è un discorso né vicino, né immediato. L'Al-Hilal ha un'altra priorità sul mercato per il difensore centrale, è un altro nome e non gioca in Serie A. Solo se non dovesse farsi quest'operazione dall'estero, Comuzzo può essere un nome preso in considerazione come opzione. Ad oggi, comunque, la trattativa Comuzzo non è ancora partita proprio perché l'Al-Hilal sta cercando di chiudere l'altra trattativa. Dipende tutto da come evolve questo discorso”.