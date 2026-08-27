Paratici e una frittata impensabile da combinare. Grosso si è giocato tutti bonus possibili - VIDEO

Le parole d'ordine per la Fiorentina sono non perdere l'entusiasmo e vincere subito la prossima, magari convincendo, per riportare il morale alto. Perché la batosta di Roma, gli errori palesi dell'allenatore, la gestione questa volta assurda del caso Kean, potrebbero portare più problemi del previso.

Squadra giovane, serve tempo

La squadra è nuova, giovane, l'allenatore anche, almeno come esperienza a certi livelli: insomma, probabilmente ci vorrà più tempo del previsto. Incontrare subito, alla prima di campionato, una squadra decisamente più forte e più collaudata, ha fatto emergere tutta assieme l'incompletezza di una bella squadra ma assemblata da pochissime settimane.

Grosso sotto accusa, ma non solo

Chiaro che sul banco degli imputati, oltre all'allenatore, c'è la gestione societaria del caso Kean. Dopo gli elogi giusti e massicci a Paratici per questo mercato, non possiamo non sorprenderci di quanto accaduto. Al di là di come finirà, di dove giocherà Kean, è impensabile per una società come la Fiorentina (che con Paratici consideriamo, almeno come gestione, alla pari delle big), combinare una frittata, a poche ore dall'esordio in campionato, come quella che è stata fatta.

Figuraccia romana

Da qualsiasi parte la si provi a vedere è una figuraccia. Una mossa che sembra aver mandato tutti nel pallone: in primis squadra e allenatore. Che, ma non può essere un alibi, ne ha combinate di tutti i colori. Speriamo che in questi novanta minuti si sia già giocato tutti i bonus della stagione perché, dopo un mercato del genere, dopo aver costruito una squadra così, l'inizio almeno dal punto di vista delle scelte e dell'atteggiamento doveva essere ben diverso.

Paratici da 9 in pagella, ma…

E basta frasi come “queste partite servono per crescere”, perché purtroppo di partite del genere i tifosi della Fiorentina ne hanno piene le scatole. A noi Grosso piace, ci fidiamo della scelta fatta da Paratici, ma si giochi con i nuovi, con coraggio, con i giovani. Poi si potrà anche perdere, ma basta con le mosse ad effetto, che poi regalano solo sorprese sul tabellino finale. Paratici era stato da nove in pagella, ma in questa settimana…