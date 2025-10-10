Corriere dello Sport-Stadio: La peggior differenza reti dell'era Commisso
Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si parla del possibile rinnovo di Dodo, oltre alla situazione della rosa viola in vista del Milan.
In prima pagina
In prima pagina si legge il titolo in basso sulla Fiorentina: “Fiorentina, contratto sul tavolo. Dodo apre al rinnovo”.
Pagina 15
A pagina 15 si legge in alto: “Fiorentina-Dodo, prove di disgelo per una firma”. E a lato sugli infortunati: “Il brasiliano e Fazzini verso il recupero". In basso invece una statistica: “La differenza reti peggiore dell'era Commisso: -4”.
💬 Commenti