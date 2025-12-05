Nuovo nome per la trequarti viola. La Fiorentina sulle tracce di un fantasista del Wolverhampton

La situazione della Fiorentina è a dir poco drammatica, la classifica è assolutamente da raddrizzare e, per farlo, sarà fondamentale anche il mercato di gennaio.

Innesti sulla trequarti

La squadra viola deve stare molto attenta ai conti, ma non può permettersi di rimanere così com'è date le difficoltà della rosa. La società vuole investire sul reparto offensivo che per ora si è dimostrato sterile. Oltre al chiacchierato Maldini, un altro nome per la trequarti è stato accostato in queste ore alla Fiorentina.

Il nome nuovo

Si tratta del calciatore spagnolo Fer Lopez, che milita nel Wolverhampton. Il trequartista è approdato in Premier League questa estate per 25 milioni, ma ha giocato pochissimo in Inghilterra. La giovane età (21 anni) e la duttilità fanno di lui una pedina perfetta per la squadra di Vanoli. Strapparlo ai Wolves però sarà tutt'altro che facile visto il grosso investimento fatto su di lui pochi mesi fa. Lo scrive la testate inglese CaughtOffside.