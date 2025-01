La Lazio senza alcune pedine titolari contro la Fiorentina. I convocati di Baroni

Archiviata l’importante vittoria di giovedì sera contro la Real Sociedad, che consente alla Lazio di consolidare il pass per la fase successiva di Europa League, questa sera all’Olimpico arriva la Fiorentina.

Confermate le assenze di Baroni

Per la partita contro la squadra della sua città natale, Baroni ha reso noto la lista dei convocati, secondo la quale dovrà fare a meno di giocatori importanti come Nuno Tavares, Patric, Vecino e Lazzari. Tutti fuori per infortunio. A seguire la lista completa di Baroni per la Fiorentina:

I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Marusic, Pellegrini, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella; Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.