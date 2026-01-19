Il Salotto del Calcio in onda stasera: il weekend di Bologna, tra partita e mercato

Questa sera torna in onda alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si parlerà ovviamente della convincente vittoria della Fiorentina sul Bologna di Italiano e della trattativa, tra le due squadre sopracitate, che dovrebbe portare Fabbian a Firenze e Sohm sulla strada opposta.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Jacopo Balestri, ex giocatore di Torino, Modena e Reggina, Valentino Vaselli, Responsabile Tecnico Territoriale FIGC, e Ariele D'Angelo, Responsabile Tecnico dello Sviluppo FIGC. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.