Suggestione o realtà? La Fiorentina si muove per Mastantuono: un'operazione con paletti precisi

La Fiorentina guarda a Franco Mastantuono per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riporta Sportmediaset, nelle ultime ore la dirigenza viola avrebbe effettuato un primo sondaggio per l’esterno argentino del Real Madrid.

Operazione alla Endrick?

Il calciatore argentino classe 2007 è reduce da una prima stagione difficile in Spagna, con poco spazio a disposizione per mettersi in mostra. Per favorirne la crescita, i Blancos starebbero valutando una cessione in prestito, seguendo una strategia simile a quella adottata con Endrick.

L’eventuale operazione potrebbe concretizzarsi esclusivamente attraverso la formula del prestito secco. Il Real Madrid crede nelle qualità dell’ex River Plate, acquistato per oltre 60 milioni di euro, cifra fuori dalla portata della Fiorentina, e non intende privarsene o dare la possibilità di acquistarlo ad altre squadre, per il momento, per somme al ribasso.

Suggestione o realtà?

Sarà solo una suggestion? Mastantuono però piace alla Fiorentina: per età, talento e caratteristiche tecniche, mancino e capace di ricoprire più ruoli, dall'ala alla mezzala pura. Sul giocatore sudamericano ma di passaporto anche italiano potrebbero muoversi anche altri club di Serie A, compreso il Milan. La Fiorentina, però, ha iniziato a raccogliere informazioni, valutando la possibilità di portare Mastantuono a Firenze per una stagione.







