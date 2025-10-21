Adani: “Grande occasione buttata dalla Fiorentina. Viola senza personalità, idee e coraggio, non hanno meritato nemmeno il pareggio”

L’ex difensore viola Daniele Adani ha parlato anche di Milan-Fiorentina su YouTube, commentando la gara sul canale Viva El Futbol e toccando vari punti focali della sfida di domenica scorsa.

‘La Fiorentina ha buttato via una grande occasione’

“La partita non si può commentare per un’ora, non è valutabile. Penso che sia un’occasione buttata via dalla Fiorentina, che mi ha deluso tantissimo. La squadra di Pioli è riuscita a non creare pensieri mai al Milan, che ha meritato la vittoria, pur con una squadra rimaneggiata. Allegri non si è lamentato degli infortuni, presentandosi con i giocatori a disposizione di una rosa non allestita per fare le coppe. Il Milan ha accelerato e vinto la partita perchè la Fiorentina, buttando via una grande occasione per mancanza di personalità, idee, coraggio non ha creato occasioni da gol, trovando la rete solo grazie ad un errore avversario. I viola non hanno fatto niente per segnare una rete, e non hanno meritato di vincere”.

‘De Gea ha commesso un grosso errore, l’atteggiamento viola…’

“Il rigore del 2-1 del Milan non c’era, ma l’atteggiamento della Fiorentina è stato tale che la squadra viola non ha meritato nemmeno di pareggiare, perchè non si è procurata alcuna occasione da gol. Una grande opportunità buttata via dalla Fiorentina, che ora è ultima in classifica ed ospiterà il Bologna e poi andrà a Milano con l’Inter. Sul gol del pareggio di Leao c’è un errore grosso di De Gea: un portiere del suo livello non può prendere un gol col pallone che passa ad un metro dal palo, la palla è rimbalzata tre volte. Modric ha fatto la differenza, facendo di più di tutti e 4 i centrocampisti viola messi assieme”.

“La Fiorentina è venuta a San Siro con 5 difensori ed un rombo di 4 centrocampisti davanti, quindi Kean in attacco, nel deserto. Kean non stava bene, non poteva ricevere palloni, non poteva tirare in porta, la Fiorentina non ha giocato. Il Milan si è trovato in svantaggio, poi ha ottenuto il massimo risultato col minimo sforzo. ”.