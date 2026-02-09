All'Atalanta bastano 25 minuti per regolare la Cremonese: grigiorossi che restano a +5 sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena conclusa la sfida tra Atalanta e Cremonese: soliloquio degli uomini di Palladino che si impongono per 2-1 sui grigiorossi di Nicola, che rimangono così a cinque punti dalla Fiorentina.

La cronaca della partita

Il dominio dell'Atalanta si concretizza nelle prime battute dell'incontro: dopo 13 minuti un bel cross di Raspadori pesca Krstovic, che gestisce molto bene in area e trova la rete del vantaggio. Al 25simo, invece, tocca a Zappacosta: lanciato da Pasalic, l'esterno punta e salta Pezzella, battendo poi Audero per il 2-0 che dà il tono alla partita. Da lì, gli orobici picchiano più e più volte sul muro della Cremonese, che resiste come può e addirittura trova la rete della bandiera al 95simo, con Thorsby: al triplice fischio, però, è Palladino che si gode altri tre punti.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Milan 50, Napoli 49, Juventus 46, Roma 43, Como 41, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa 15, Verona 15.