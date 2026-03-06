Gasperini perde (ancora) Dybala. La stagione non è finita, ma il rientro contro la Fiorentina è incerto

Brutta tegola per la Roma, che potrebbe addirittura coinvolgere la gara contro la Fiorentina in programma a inizio maggio. Come ormai spesso è accaduto recentemente, Paulo Dybala ha dovuto ricorrere a un'operazione e Gasperini dovrà farne a meno a lungo. La stagione non è finita, ma rientrerà giusto verso la fine.

La Roma perde Dybala per un bel po'

Queste le parole del professore Pier Paolo Mariani (che lo ha operato a Villa Stuart) a Sky Sport: “La necessità dell'intervento è stata decisa ieri: la prima diagnosi è stata quella di una lesione meniscale, ma a questa non si associavano chiari segni che il calciatore manifestava. Essendoci questo dubbio, ieri abbiamo deciso di fare un'artroscopia diagnostica e di conseguenza chirurgica”.

E rischia fortemente di saltare anche la Fiorentina

Tempi di recupero? “Quello che abbiamo trovato si tratta della rottura del menisco esterno, ossia longitudinale completa. Ci vorranno 45 giorni in area ortopedica, per il ritorno in campo spero sia veloce, ma verrà deciso dallo staff”. Entro fine aprile, dunque, Dybala recupererà, ma poi dovrà riabituarsi al campo e agli allenamenti. La sfida contro la Fiorentina, in programma il 4 maggio, è a forte rischio circa la sua presenza.