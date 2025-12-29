La Fiorentina va avanti con Vanoli, ma fino a quanto? Apprezzata la crescita fisica della squadra però...

Avanti con Vanoli. La Fiorentina non cambia la propria guida tecnica nonostante il ko di Parma. Ma per quanto? Non è facile capirlo perché siamo anche in un momento di passaggio di poteri visto che sta per arrivare un nuovo direttore dell'area tecnica.

Comunque la società, almeno quella che è presente a Firenze al momento, ha apprezzato la crescita della squadra a livello fisico, e ha visto una reazione dopo Reggio Emilia, che ha rappresentato il punto più basso della stagione. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.

A meno di clamorosi rovesci. L'intenzione sarebbe terminare la stagione con lo stesso Vanoli (versione Corriere dello Sport-Stadio), ma qualora non fosse possibile, ecco che qualcuno si lancia già con eventuali sostituti.

Escluso il ritorno di Pioli o profili come Ballardini e lachini, potrebbero prendere quota le candidature di Cioffi e di Gotti, riporta La Nazione.