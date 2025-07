La Fiorentina propone un giocatore al Verona e trova terreno fertile. Il dialogo c'è e per due elementi

I rapporti tra Fiorentina e Verona sono indubbiamente buoni. Il dialogo tra queste due società si è riaperto, per ora, in un'unica direzione: quella che dalla Toscana arriva in Veneto.

Prestito secco? Impossibile!

Per inciso, il club gialloblu vorrebbe ancora avere nella sua retroguardia Nicolas Valentini. Questa volta però è difficile che i gigliati possano dare via l'argentino in prestito secco, quindi, nel caso le trattative vadano avanti e si intensifichino, ci sarà da dare un valore (sotto forma di diritto di riscatto) a questo giocatore.

Proposto

Nel frattempo la Fiorentina ha anche offerto Matias Moreno agli scaligeri trovando dall'altra parte un'apertura all'accoglienza del difensore argentino.