Italiano vede sfuggire la vittoria al 94'. Primo squillo Camarda. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Pareggio amaro per il Bologna guidato dall'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano.
I rossoblu subiscono il 2-2 in casa del Lecce al 94', arrivato con un colpo di testa di Francesco Camarda, 17enne al primo gol realizzato in Serie A.
I salentini erano andati in vantaggio al 13' con Lassana Coulibaly, ma erano stati raggiunti con il rigore di Riccardo Orsolini al 46' del primo tempo e poi superati con Jens Odgaard al 71'.
Così cambia la classifica dopo il pari di Via del Mare: Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Inter 9, Milan 9, Cremonese 9, Atalanta 9, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Bologna 7, Sassuolo 6, Torino 4, Lazio 3, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2, Parma 2, Lecce 2.
💬 Commenti