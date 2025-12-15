"Vanoli è un buon allenatore, ma a gennaio serve una rivoluzione alla Fiorentina. Dentro 7/8 giocatori con il coltello tra i denti"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex giocatore e opinionista Massimo Bonanni ha detto la sua a TMW Radio, intervenendo anche sulla situazione in casa Fiorentina.
Le parole di Bonanni
“Continuo a pensare che Vanoli sia un buon allenatore, ma in questo momento non credo possa più tirare fuori qualcosa da un gruppo del tutto demoralizzato. I calciatori stanno vivendo una situazione in cui non possono girare per la città, quindi ad ogni sconfitta si finisce per stare male”.
Il mercato di gennaio
"Al momento c'è qualcosa di rotto anche proprio all'interno del gruppo, quindi forse ora il piano potrebbe essere quello di arrivare a gennaio e poi fare una rivoluzione per portare dentro sette/otto elementi con il coltello fra i denti".
