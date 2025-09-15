Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto nel programma di Radio 1 Radio Anch’io Sport per parlare anche degli stadi in vista di Euro 2032 e della cinquina di impianti che ospiteranno la competizione.

Le parole di Gravina

“Abbiamo bisogno di qualcosa che incentivi la nostra attività e consenta a chi investe di avere un percorso agevolato. Io riscontro segnali positivi, li abbiamo raccolti nel giro delle città candidate, e questi elementi positivi devono essere tramutati in fatti. Il privato ha voglia di investire ma deve essere supportato dallo Stato”.

Sulle città

“Torino mi sembra già una realtà pronta, lo è Roma e devo ringraziare Sport e Salute, che a breve incontrerà l’Uefa per un progetto di investimenti. C’è fermento a Bologna, Cagliari, Palermo e una novità nell’interesse della città di Salerno. San Siro in vendita? Una città come Milano non può restare fuori dall’individuazione dei cinque stadi per la fase finale di Euro 2032”.

E Firenze?

Nessuna dichiarazione sul Franchi di Firenze, ancora in fase di restyling, con i cantieri che ora devono procedere insieme alle gare che la Fiorentina giocherà in casa.