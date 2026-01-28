In vista della Fiorentina... il Napoli esce di scena dalla Champions League. Per Palladino invece saranno spareggi
Ultima notte del girone unico di Champions League per le squadre italiane e non solo. Impegnate in campo - in contemporanea - tutte e quattro le formazioni tricolore, fra cui anche il prossimo avversario della Fiorentina.
Conte a casa!
Proprio il Napoli, impegnato al Maradona contro il Chelsea, è caduto sotto i colpi degli inglesi, uscendo così di scena dalla competizione più prestigiosa del calcio europeo. Un KO (2-3 il risultato finale) che lascia gli uomini di Conte a bocca asciutta. E adesso, la gara con la Fiorentina, conta tantissimo per ambo le squadre.
Passa invece Palladino
Anche l'ex Fiorentina Palladino ha perso stasera. Sconfitta per uno a zero contro l'Union Saint Gilloise, che tuttavia “basta” ai bergamaschi per andare ai playoff.
Anche Spalletti va agli spareggi
La Juve di Spalletti a Montecarlo ha impattato per zero a zero, un risultato che comunque basta per finire ai playoff. Così come l’Atalanta di Palladino, appunto.
Infine l'Inter, che ha vinto per 2-0 a Dortmund. Tre punti che però non servono per finire fra le “magnifiche otto” di Champions League.