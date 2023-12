Il dg viola e quel riferimento a Bologna: la Fiorentina vorrebbe sfruttare l'investimento di Saputo

Parlando ieri a Radio Sportiva, il dg della Fiorentina Joe Barone ha citato per la prima volta un'opzione di trasloco durante i lavori del Franchi: quella di Bologna. Nella stessa città felsinea partirà a breve un restyling al Dall'Ara ma a differenza di Firenze, c'è già un'intesa tra il patron del club di calcio e il Comune.

Sarà Saputo infatti a finanziare l'impianto provvisorio (da 12 milioni) che ospiterà il Bologna tra il 2025 e il 2027. Tutto ciò vorrebbe dire, secondo Repubblica, che la Fiorentina ha sondato la possibilità proprio di inserirsi in questo piano e sfruttare magari l'impianto rossoblù. In alternativa resta in piedi l'idea di giocare al Franchi durante i lavori, non percorribile invece l'opzione Empoli.