A Lady Radio ha parlato Furio Valcareggi, procuratore e tifoso della Fiorentina. Queste le sue parole su alcuni temi viola e sulla partita di domani contro il Torino: “Castrovilli non piace a Barone, ma per me è il miglior giocatore della rosa insieme a Nico Gonzalez e Bonaventura. L'altro giorno ho visto Barone al bar, credevo volesse finalmente conoscere Firenze e i fiorentini, invece no. Ha regalato qualche maglia. Contro il Torino sarà difficile, perché marcano a uomo e hanno un grandissimo allenatore".

“Sottil ha bisogno di un tutor”

"Ripartire con la stessa formazione usata contro la Lazio? Perché no? Ma la differenza non l'ha fatta la formazione, ma il gruppo. Sono stati tutti molto bravi, tranne Sottil che è stato sotto la media. Ha bisogno di un tutor questo ragazzo, perché può dare molto di più di quello che fa vedere. Bisogna che si metta davanti alle televisione con Italiano e i dirigenti viola e riguardare le sue partite. Fa sceneggiate quando manco lo sfiorano. Ma visto ha un potenziale enorme, bisogna essere arrabbiati con lui. Può fare esattamente quello che poteva fare Ribery".