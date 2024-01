Le parole di Eugenio Giani dopo la conferenza di Nardella

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato ad Italpress in seguito alla conferenza stampa del Sindaco Dario Nardella, esprimendo varie considerazioni in seguito all'annuncio della permanenza al Franchi fatto dal primo cittadino di Firenze.

‘Ora calibrare bene il progetto a partire dalla copertura’

“Grazie all’impegno prioritario di Nardella e al gioco di squadra siamo riusciti ad ottenere nel Pnrr questi 150 milioni che vengono a comporre un disegno dello stadio che non tradisce la volontà che ci eravamo proposti di lasciare la Fiorentina al Franchi. Bisogna calibrare bene il progetto, per fare il prima possibile ciò di cui i tifosi hanno davvero bisogno, la copertura. Mancano i fondi? Man mano che si procede secondo me si troveranno. Confido che il Comune, Nardella o chi verrà dopo di lui, trovi una convenzione con la Fiorentina e riesca ad ottenere un contributo. Può darsi che la Fiorentina non venendo spostata dallo stadio, entri in un mood più ragionevole”.