Marchegiani: "La Fiorentina non ha la struttura per lottare per lo scudetto e non può puntare solo sui gol di Gonzalez"

In alto sì, ma non in vetta. La Fiorentina riscuote consensi dagli addetti ai lavori, ma fino a determinati limiti. Quando l'ex portiere, ora commentatore televisivo, Luca Marchegiani, si trova a parlare di scudetto non ce la fa a promuovere la squadra viola in questa lotta.

“La Fiorentina non ha la struttura per lottare per lo scudetto - ha detto Marchegiani in un'intervista rilasciata al Messaggero Veneto - e non può puntare solo sui gol di Nico Gonzalez”.

Struttura e più attaccanti prolifici: da questi ‘problemi’ secondo l'ex estremo difensore, dovrebbe ripartire la dirigenza gigliata per far crescere ulteriormente la squadra.