L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana degli scontri che hanno portato al divieto di trasferta per i tifosi viola: “Non so chi abbia iniziato tra fiorentini e romanisti, ma in un momento del genere non ha alcuna logica fare quello che hanno fatto. Kean? Purtroppo ogni tanto bisognerà farne a meno e in questo Dzeko non ha aiutato, visto che era stato preso anche per coprirsi le spalle in attacco. Visto anche il rendimento di Piccoli, al di là del gol di domenica, non so se la Fiorentina dovrebbe prendere un'altra punta. Ad ogni modo con Kean si poteva fare cassa”.

“Più spazio per Solomon”

Poi ha aggiunto: “Presumo che i tre nuovi acquisti saranno subito inseriti in lista Uefa. Toccherà a Vanoli capire come inserirli nell'undici titolare, anche a scapito di qualcuno che finora è stato imprescindibili. Brescianini, Fabbian e Solomon sono dei valori aggiunto, spero che soprattutto all'israeliano venga dato più spazio”.