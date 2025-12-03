Ferrari: "C'è una bella atmosfera al Viola Park. Alcuni giocatori piangevano negli spogliatoi di Bergamo"
Alessandro Ferrari. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato alla cena di Natale della squadra organizzata al centro sportivo di Bagno a Ripoli:
“Qui al Viola Park c'è una bella atmosfera. Ringrazio i ragazzi che domenica nonostante tutto hanno trovato le parole giuste per parlare alla nostra curva. Negli spogliatoi erano arrabbiati, qualcuno aveva qualche lacrima, altri voglia e la grinta che ci sta portando Paolo Vanoli”.
💬 Commenti (3)