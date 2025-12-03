Ferrari: "C'è una bella atmosfera al Viola Park. Alcuni giocatori piangevano negli spogliatoi di Bergamo"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato alla cena di Natale della squadra organizzata al centro sportivo di Bagno a Ripoli:

“Qui al Viola Park c'è una bella atmosfera. Ringrazio i ragazzi che domenica nonostante tutto hanno trovato le parole giuste per parlare alla nostra curva. Negli spogliatoi erano arrabbiati, qualcuno aveva qualche lacrima, altri voglia e la grinta che ci sta portando Paolo Vanoli”.