Ferrari: "C'è una bella atmosfera al Viola Park. Alcuni giocatori piangevano negli spogliatoi di Bergamo"

Redazione /
Alessandro Ferrari
Alessandro Ferrari. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato alla cena di Natale della squadra organizzata al centro sportivo di Bagno a Ripoli: 

“Qui al Viola Park c'è una bella atmosfera. Ringrazio i ragazzi che domenica nonostante tutto hanno trovato le parole giuste per parlare alla nostra curva. Negli spogliatoi erano arrabbiati, qualcuno aveva qualche lacrima, altri voglia e la grinta che ci sta portando Paolo Vanoli”.

 

