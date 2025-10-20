Sacchi: "Fiorentina sull'orlo del baratro, ma non merita l'ultimo posto"
L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, nel suo consueto editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha commentato la partita andata in scena ieri sera fra il Milan e la Fiorentina, terminata 2-1 per i rossoneri.
La vittoria del Milan
“I tre punti contano, eccome - scrive Sacchi - e pazienza se è stata una vittoria spinosa contestata e senza troppi show. Concedono la vetta solitaria, luogo privilegiato da dove guardare in settimana, tutte le concorrenti impegnate in eurosfide che sfiancheranno i muscoli e limeranno le energie”.
Sull'orlo del baratro
L'ex allenatore continua analizzano anche il momento negativo della squadra viola. “Ma più che la vittoria con la Fiorentina sull'orlo del baratro, ciò che dà fiducia all'allenatore è aver mostrato una reazione da squadra unita nella sera più scivolosa, che presentava la possibilità di isolarsi al comando, ma pure il rischio di mancare l'occasione e non sentirsi all'altezza. Il Milan invece cresce quando subisce la rete della Fiorentina, che non merita l'ultimo posto”.