Una Fiorentina insolitamente piena nel periodo di pausa Nazionali: due giovani rimangono al Viola Park, ecco il motivo

Sono solo sei i giocatori della Fiorentina impegnati in questa pausa Nazionali, da Gudmundsson, Dzeko, Pongracic e Sohm con le rispettive squadre maggiori, ai più giovani Comuzzo e Fortini impegnati con l'Under 21 azzurra. Spuntano però due forfait dell'ultimo minuto, con due ragazzi che rimarranno a Firenze invece che unirsi ai propri compagni.

I due forfait last minute

Si tratta di Ndour, che avrebbe dovuto raggiungere l'Under 21 del CT Baldini per le sfide contro Polonia e Montenegro, valevoli per la qualificazione agli Europei, e di Martinelli, che invece si sarebbe unito all'Under 20 per disputare l'Elite League con due appuntamenti di livello quali Portogallo e Germania.

Da mercoledì al lavoro

Niente da fare, come fa sapere la società: i due non hanno risposto alle rispettive convocazioni a causa di acciacchi fisici, preferendo lasciarne la gestione allo staff sanitario della Fiorentina: nulla di grave e, di conseguenza, da mercoledì saranno a piena disposizione di Vanoli.