Anche se il Manchester United dovesse non riscattarlo, Amrabat potrebbe comunque rimanere in Premier League

Nelle ultime settimane si è parlato molto di quello che potrà essere il futuro del centrocampista del Manchester United, ma di proprietà della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Nonostante la pessima stagione del marocchino con la maglia dei Red Devils, secondo quanto trapela da oltremanica il club di Manchester non avrebbe ancora deciso cosa fare di lui. Il marocchino era arrivato a Manchester dalla Fiorentina in prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto a 20 milioni più 5 di bonus ed è chiaro che a questi termini difficilmente verrà riscattato.

Ma secondo quanto riportato nelle ultime ore da tabloid The Sun, se davvero lo United non dovesse esercitare il riscatto, il giocatore potrebbe comunque rimanere in Premier League, di fatto evitando una ritorno in Serie A. Su Amrabat infatti ci sarebbe l’interesse di altri due club di Premier: stiamo parlando del Crystal Palace e del Fulham. Non certo due big del campionato inglese, ma squadre che potrebbero comunque garantire al marocchino uno stipendio di spessore.

Entrambi, in estate, cederanno alcuni pezzi pregiati incassando diversi milioni da poter investire su altri giocatori, e Amrabat potrebbe essere uno di quelli. La dirigenza della Fiorentina è alla finestra, pronta anch’essa a far cassa con lui per poi programmare la squadra della prossima stagione.