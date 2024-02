Corriere dello Sport-Stadio: L'eroe dei due ruoli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo stamani sulla Fiorentina: "Non va". E ancora: "Viola rimontata: la crisi continua". Sommario: "Beltran sblocca il match: sesto gol in A per l'ex River. Italiano difende la squadra: "Noi in linea con gli obiettivi". Nico delude, Arthur non incide".

Pagina 14

Qui leggiamo: “La Fiorentina ci ricasca”. Sottotitolo: “Viola avanti con Beltran, poi non riesce a opporre resistenza alle evoluzioni tattiche dell’Empoli che trova il pari con Niang (rigore)”.

Pagina 15

Di spalla: “Tifosi infuriati Italiano: ”Sul gol una dormita...".ì

Pagina 17

Focus sul marcatore di ieri: “L’eroe dei due ruoli Beltran non si ferma”. Ovvero: “Si adatta, cambia posizione nella stessa gara, da trequartista a prima punta. E trascina la Viola”. Di spalla infine: “Mandragora: ”Siamo arrabbiati ma uniti".