La sorpresa delle ultime ore e le cessioni che la Fiorentina sta provando a chiudere. Quella chiamata tanto attesa da Bianco
Qualcuno è destinato a lasciare la Fiorentina da qui alla fine del mercato.
Beltran
Uno di questi dovrebbe essere Beltran, per il quale lo Zenit ha smentito la notizia di aver presentato un'offerta ai viola per lui, mentre resta vivo l’interesse dello Spartak Mosca.
Sorpresa
La sorpresa delle ultime ore è invece l'interessamento dell’Olympiakos per Pablo Maríì ma nel caso in cui la Fiorentina cedesse l'ex difensore del Monza dovrebbe trovare un altro centrale che possa giostrare bene in una retroguardia a tre.
Bianco e Barak
Barak è nel mirino di Cagliari e Verona che puntano però al prestito del centrocampista ceco. Bianco interessa al Catanzaro, ma anche il Monza lo riaccoglierebbe, però spera sempre in una chiamata dalla A prima di dare il via libera ad una soluzione in B.
Gli altri
Restano in attesa di notizie Sabiri, Infantino, Ikone e Brekalo.