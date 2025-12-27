Cecchi: "Ma Vanoli è la figura giusta? Non è il condottiero che servirebbe alla squadra"

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, intervenuto su Radio Bruno Toscana, dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Parma, ha tirato fuori un interrogativo che riguarda la guida tecnica della squadra.

“Vanoli non è il problema in senso assoluto - ha detto - ma non è quel condottiero forte che servirebbe”.

E poi: “E' la figura giusta? Qualche dubbio ne ho. La forza propulsiva che doveva portare, si è vista solo all’inizio, contro il Genoa, ora si sta smarrendo nel tunnel nero della squadra”.