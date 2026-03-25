In attesa del Crystal Palace, la Fiorentina primeggia in varie statistiche della Conference. Tra i singoli spiccano Piccoli e Comuzzo

Dopo la sosta per le Nazionali la Fiorentina, oltre a dover affrontare un fondamentale finale di campionato, sarà anche impegnata in Conference League dove l'attende la doppia sfida con il Crystal Palace, valida per i quarti. Un percorso altalenante nella competizione europea per i viola, che per andare avanti sono dovuti passare dai playoff e in particolare da una estenuante gara di ritorno con lo Jagiellonia, prima di ritrovare le loro certezze nei 180 minuti contro il Rakow.

Statistiche positive

Una Fiorentina che primeggia in varie statistiche della competizione. La squadra di Vanoli ha il secondo miglior attacco con 17 gol segnati, ed è terza per tiri totali dopo AZ Alkmaar e per l'appunto Cyrstal Palace. I viola sono leader nella classifica dei tackle, ben 160 da agosto ad oggi. A livello individuale si distinguono Piccoli, quinto per conclusioni a rete, e Comuzzo, secondo per scivolate.