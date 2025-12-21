"Se chi non lotta partirà, dovrebbero andarsene tutti". Ma alla Fiorentina serve una rivoluzione lucida, la farà Paratici?

Approfondimento da parte del Corriere Fiorentino sull'estrema necessità di rivoluzione da parte della Fiorentina ma fatta con estrema lucidità e consapevolezza, perché delicata e a metà stagione. “Se chi non lotta è destinato a partire, allora dovrebbero andarsene tutti” la provocazione a firma di Alessandro Bocci.

Più realistico pensare ad alcune mosse-tampone, in attesa di scenari e sviluppi più rosei. Una rivoluzione di tale calibro per altro non potrà che essere affidata al nuovo manager in arrivo, quasi certamente Fabio Paratici, che naturalmente giudicherà prima con i propri occhi la situazione squadra e panchina per poi agire con oculatezza. Ma il tempo per capire sarà ben poco.