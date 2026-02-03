Lista Conference, due nuovi acquisti destinati a rimanere fuori. Esclusioni eccellenti

Terminato il mercato invernale, a stretto giro di posta, la Fiorentina dovrà comunicare la sua nuova lista per la Conference League. Tre i cambiamenti consentiti, a fronte di cinque giocatori arrivati. I conti sono presto fatti: due saranno esclusi e ci sono nomi eccellenti in ballo.

Dentro e fuori

Secondo quanto riportato da La Nazione, Solomon e Brescianini sono sicuri di far parte della lista, mentre il terzo slot dovrebbe essere occupato, per questione di ruolo e per non rimanere scoperti in difesa, da Rugani. Resterebbero dunque fuori Fabbian, arrivato dal Bologna, e Harrison preso dal Leeds.

La sostituzione già fatta

Lamptey era già stato sostituito a prima fase in corso, dopo il suo grave infortunio, per far posto a Kouame.