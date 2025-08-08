​​
header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Mandragora al fotofinish è in bilico

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “La chiave è Fagioli”. 

Pagina 16

L'apertura è su: “Per la Viola tre Fagioli in uno”. Sottotitolo: “Un po’ regista, un po’ incursore, un po’ interditore: Pioli gli chiede tanto, Nicolò è pronto ad esaltarsi”. In taglio basso: “Domani in 56.000 per De Gea”. 

Pagina 17

Spazio al mercato: “Mandragora al fotofinish è in bilico”. Sottotitolo: “Presto un vertice: va trovato  un accordo sull’ingaggio. In caso contrario, potrebbe andarsene”. 

Notizie correlate
💬 Commenti