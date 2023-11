Corriere dello Sport-Stadio: Il (primo) tempo della Viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio apre così sulla Fiorentina in prima pagina: "Il tempo della Viola". Sommario: "Direzione Champions: sbloccare subito le gare è il marchio distintivo della squadra di Nico Record condiviso in A con il Milan, prossimo avversario di Italiano".

Pagina 16

Grande spazio per: “Fiorentina che tempo che fa”. Sottotitolo: “Tredici reti nella prima frazione di gioco: solo il Milan, prossimo avversario, sa tenerle il passo”. In taglio alto: “Nuovo Franchi, ricorso al Tar per i 55 milioni: altri 15 giorni per decidere”. In taglio basso: “Milenkovic: Voglio subito un trofeo”.

Pagina 17

Qui leggiamo: “Viola, quattro exploit possono farti decollare”. E ancora: “Italiano aspetta Lopez, Barak, Brekalo e Sottil oltre alla trasformazione di Beltran e Nzola: solo così la Fiorentina avrà compattezza e continuità”.