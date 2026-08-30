Biraghi fuori squadra a Torino! Abate boccia l'ex capitano viola. I granata provano a piazzarlo sul mercato

Cristiano Biraghi è ormai praticamente fuori rosa al Torino. La bocciatura da parte di Ignazio Abate è arrivata in maniera definitiva: dopo essere rimasto in panchina contro il Milan, il terzino non è stato nemmeno convocato per la trasferta contro il Sassuolo, persa 2-1 dalla squadra di Urbano Cairo.

Ingaggio pesante

Una scelta che conferma come l’ex capitano della Fiorentina sia ormai fuori dai piani dell’allenatore. Il problema, per il Torino, resta anche di natura economica. Biraghi ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e percepisce un ingaggio importante per le casse granata.

Addio Torino?

La società è quindi al lavoro per trovargli una sistemazione negli ultimi giorni di mercato, con l’obiettivo di liberarsi di un giocatore che, salvo sorprese, difficilmente troverà spazio nella stagione granata.