Buone notizie per Pioli: tre giocatori importanti tornano a lavorare in gruppo. Cautela su Sohm

La Fiorentina è tornata questo pomeriggio in campo al Viola Park dopo i giorni di riposo concessi da Stefano Pioli. La concentrazione è massima verso la gara contro il Milan di domenica e in attesa del rientro di tutti i nazionali ci sono buone notizie per l'allenatore viola.

Tre rientri

Sia Dodô che Fazzini sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli acciacchi fisici e saranno a disposizione regolarmente contro i rossoneri. Si è rivisto con i compagni oggi anche Sohm, che aveva a che fare con una fastidiosa fascite plantare. Ma c'è cautela sulle sue condizioni.

Rientrati anche alcuni nazionali

Sono rientrati in Italia anche i primi giocatori dalle nazionali, con sia Dzeko che Kospo rientrati alla base dopo gli impegni con la Bosnia Erzegovina.