FOTO - Il messaggio di sostegno dei gemellati del Catanzaro: "Accanto ai nostri fratelli viola"

Redazione

Arrivano messaggi di solidarietà alla tifoseria della Fiorentina anche da parte delle squadre gemellate. In particolare sono stati gli Ultras Catanzaro 1973 a esporre uno striscione dedicato ai tifosi viola vista la situazione sportiva della squadra di Vanoli. 

Lo striscione

Nello striscione postato sulla pagina Facebook del gruppo ultras c'è scritto: “Catanzaro sostiene Firenze e la Fiorentina. Accanto ai nostri fratelli”. 

La foto

 

