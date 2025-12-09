FOTO - Il messaggio di sostegno dei gemellati del Catanzaro: "Accanto ai nostri fratelli viola"
Arrivano messaggi di solidarietà alla tifoseria della Fiorentina anche da parte delle squadre gemellate. In particolare sono stati gli Ultras Catanzaro 1973 a esporre uno striscione dedicato ai tifosi viola vista la situazione sportiva della squadra di Vanoli.
Lo striscione
Nello striscione postato sulla pagina Facebook del gruppo ultras c'è scritto: “Catanzaro sostiene Firenze e la Fiorentina. Accanto ai nostri fratelli”.
La foto
